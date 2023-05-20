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Коллективному Западу нужно реально устранить Россию, - дипломат Огрызко

20 мая, 2023 суббота
18:43
Война с Россией

Если Россия будет устранена с шахматной доски, то останутся две ключевые фигуры - Запад и Китай

Об этом сказал дипломат, министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг. Владимир Огрызко в эфире телеканала "Еспресо".

"Коллективному Западу нужно реально устранить Россию, чтобы она не путалась под ногами. Затем перейти к двухполюсному миру, где одним полюсом будет цивилизация и демократия, а другим полюсом будет режим автократии, если не 100%, то в известной степени. Такой режим, во главе с Китаем, будет далек от демократических ценностей. Но, если они будут вести себя прилично, то почему нет", - подчеркнул Огрызко.

По словам дипломата, миру нужна китайская фабрика. Эта фабрика хорошо выполняет функции по производству продуктов для мира.

"Но до того предела, пока эта фабрика не начинает угрожать другим. Если Россия будет реально устранена с шахматной доски, и на ней останутся лишь две ключевые фигуры - Запад и Китай, - то шансов найти понимание с Китаем будет гораздо больше. Потому что бешеная Россия с ядерным оружием реально создает угрозу всему миру. И цивилизованному, и не очень", - отметил Огрызко.

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