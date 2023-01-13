Коллектив ЗАЭС признали "Человеком года в сфере контроля над вооружениями"
Сотрудников оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции признали лучшими в сфере контроля над вооружениями по итогам 2022 года
Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации по контролю над вооружениями.
Согласно сообщению, сотрудники ЗАЭС были номинированы "за героические усилия по поддержанию ядерной безопасности и безопасности на станции в условиях огромных трудностей, вызванных незаконной российской военной оккупацией объекта, являющегося крупнейшей атомной электростанцией в Европе".
Директор по политике нераспространения Ассоциации контроля над вооружениями Келси Девенпорт назвала оккупацию ЗАЭС Россией "незаконной и беспрецедентной".
"Несмотря на преследования и угрозы со стороны российских войск, украинский персонал продолжал эксплуатировать станцию и предотвращать ядерный кризис", - добавила она.
В свою очередь, легитимный мэр Энергодара Дмитрий Орлов поздравил атомщиков с заслуженной наградой.
"Героические усилия персонала ЗАЭС по поддержке ядерной и радиационной безопасности на атомной станции в условиях огромных трудностей, вызванных российской военной оккупацией и перманентных обстрелов станции признали более 3500 представителей 80 стран мира, которые присоединились к онлайн-голосованию. Поздравляем профессиональных атомщиков!" с глубоким уважением воздает должное вашему мужеству и преданности своему делу", - написал он в Telegram.
- В октябре 2022 года стало известно, что российские оккупанты давят физически и морально на работников Запорожской АЭС, чтобы они подписали контракты с Росатомом. В то же время, по данным Энергоатома по состоянию на конец октября 2022 года, всего 100 сотрудников ЗАЭС из 6 700 пошли на сотрудничество с российской компанией.
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