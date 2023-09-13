По результатам на конец июня 2023 года объем российской нефти, импортированной странами Евросоюза, снизился с 29,2% (в 2021 году) до 2,3%. Также снизился объем импортируемого газа (с 38,5% до 12,9%) и угля (с 45% до 0%).

Для российской экономики это роковые показатели.

Во-первых, вернуть все утраченные объемы ни в Азию, ни в Африку просто невозможно – отсутствует инфраструктура.

Во-вторых, доходность российских поставок на этот рынок была максимально возможна, на других рынках получать такую доходность невозможно.

В-третьих, европейцы платили в евро, китайцы с индийцами платят в неконвертируемой валюте, на которую нельзя купить ничего высокотехнологичного.

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Это не значит, что российская экономика завтра коллапсирует. Но это значит, что коллапс неотвратим.

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Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности

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