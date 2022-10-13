Об этом он сказал в эфире телеканалу "Еспресо".

"Дело в том, что они были построены, чтобы исключить Украину из газотранспортного коридора. Европейцы могут иметь проблемы в конце отопительного сезона, когда потребуется необходимое давление. И здесь появится вариант украинской газотранспортной системы, которая может полностью обеспечить необходимые объемы для европейских потребителей", – подчеркнул Оржель.

По его словам, это не просто поражение Путина, это будет коллапс его политической карьеры.

"Есть договор до 2025 года и определение объемов прокачки через украинскую газотранспортную систему, и европейцы будут давить на Россию, чтобы они выполняли этот договор", – отметил Оржель.

Президент России Владимир Путин в рамках "Российской энергетической недели – 2022" заявил, что транзит газа из "Северных потоков" можно переместить, создав самый большой хаб в Турции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb