Коллапс карьеры Путина. Экс-министр энергетики заявил, что украинская газотранспортная система может обеспечить объемы для ЕС
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины (2019-2020 гг.) Алексей Оржель отметил, что газотранспортная система Украины может полностью заменить "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2"
Об этом он сказал в эфире телеканалу "Еспресо".
"Дело в том, что они были построены, чтобы исключить Украину из газотранспортного коридора. Европейцы могут иметь проблемы в конце отопительного сезона, когда потребуется необходимое давление. И здесь появится вариант украинской газотранспортной системы, которая может полностью обеспечить необходимые объемы для европейских потребителей", – подчеркнул Оржель.
По его словам, это не просто поражение Путина, это будет коллапс его политической карьеры.
"Есть договор до 2025 года и определение объемов прокачки через украинскую газотранспортную систему, и европейцы будут давить на Россию, чтобы они выполняли этот договор", – отметил Оржель.
- Президент России Владимир Путин в рамках "Российской энергетической недели – 2022" заявил, что транзит газа из "Северных потоков" можно переместить, создав самый большой хаб в Турции.
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