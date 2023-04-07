Коллапс экономики РФ неотвратим, - президент Ассоциации банков Дубас
Все санкции и действия, чтобы снизить возможность России воевать, вступают в реальность и лавиной накатываются на российскую экономику
Об этом в эфире Эспрессо заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.
"Все, что осталось РФ – заставлять свои банки покупать государственные ценные бумаги, потому что им извне никто не дает в долг. Средства банков и клиентов перейдут в пользование государством. Это плохой сигнал для граждан РФ и хороший сигнал для нас", – сказал он.
По мнению Дубаса, это будет для Украины положительным концом, потому что эти деньги небезграничны.
"Коллапс российской экономики неотвратим. Трудно прогнозировать, к чему это может привести с политической точки зрения. То, что у них экономический коллапс не за горами - это однозначно. Все санкции и действия, чтобы уменьшить возможность России воевать сегодня вступают в реальность и лавиной накатываются на российский бюджет, экономику, рубль и доходы", - подытожил экономист.
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