Об этом в эфире Эспрессо заявил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

"Все, что осталось РФ – заставлять свои банки покупать государственные ценные бумаги, потому что им извне никто не дает в долг. Средства банков и клиентов перейдут в пользование государством. Это плохой сигнал для граждан РФ и хороший сигнал для нас", – сказал он.

По мнению Дубаса, это будет для Украины положительным концом, потому что эти деньги небезграничны.

"Коллапс российской экономики неотвратим. Трудно прогнозировать, к чему это может привести с политической точки зрения. То, что у них экономический коллапс не за горами - это однозначно. Все санкции и действия, чтобы уменьшить возможность России воевать сегодня вступают в реальность и лавиной накатываются на российский бюджет, экономику, рубль и доходы", - подытожил экономист.