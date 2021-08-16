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Коллапс афганской армии: тайные сделки и массовое дезертирство

16 августа, 2021 понедельник
14:41
Новости талибы

Американская газета Washington Post сегодня опубликовала на своих страницах интересную статью о возможной причине стремительного успеха талибов в Афганистане

Быстрый коллапс афганской армии, который, несмотря на 20 лет тренировок и миллиарды долларов американской помощи позволил боевикам "Талибана" захватить в воскресенье столицу Афганистана, начался рядом соглашений между боевиками и представителями низшего звена афганского правительства в сельской местности.

Соглашения, которые начали заключать в начале прошлого года, подавались, как прекращение огня. По крайней мере так их описывают афганские чиновники. На самом деле, лидеры "Талибана" предлагали деньги в обмен на то, что правительственные войска отдадут им свое оружие - об этом сообщили офицер афганской армии и американский чиновник.

В течение следующих полутора лет, такие встречи продолжились на районном уровне. А потом стремительно распространились на столицу провинции, достигнув своего апогея во время целого ряда невероятных капитуляций правительственных войск - об этом во время интервью сообщили более десятка афганских офицеров, полицейских, военнослужащих отрядов специальных операций и простых солдат.

Менее чем неделю талибы взяли под свой контроль более десяти провинциальный столиц и без всякого сопротивления вошли в Кабул. Этим они ускорили отъезд президента Афганистана и развал его правительства. Афганские службы безопасности как в районах вокруг Кабула, так и в самом городе, просто растворились. Уже к сумеркам на полицейских контрольных пунктах не было никого. А боевики свободно заполонили улицы города.

Скорость провала афганской армии поразила многих американских чиновников и других иностранных наблюдателей, и заставила американское правительство значительно ускорить темпы эвакуации персонала своего посольства в Кабуле.

"Талибан" успешно сыграл на неопределенности, которую спровоцировала соглашение, заключенное в феврале 2020 года в Дохе (столица Катара) между боевиками и Соединенными Штатами. Согласно ей, США имели полностью вывести свои войска из Афганистана. Некоторые представители афганских силовых органов поняли, что вскоре они уже не смогут полагаться на американскую поддержку с воздуха, а также на другую важную поддержку на поле боя. И поэтому они становились пиддатливишимы к предложениям "Талибана".

"Некоторые просто хотел денег", - так офицер афганских сил специального назначения сказал о тех, кто первыми согласился встретиться с талибами. Другие же видели полный вывод американских войск как "доказательство" того, что боевики вернутся к власти в Афганистане, и поэтому хотели обеспечить себе место на стороне победителя, - добавил он. Офицер говорил на условиях анонимности, поскольку и он, и другие люди в этой статье, не имели полномочий рассказывать эту информацию прессе.

Соглашение в Дохе, которая должна была завершить войну в Афганистане, зато оставила много афганских войск деморализованы и успокоила чиновников, которые были подвержены коррупции и были не очень верными центральному правительству. Некоторые офицеры полиции жаловались, что уже полгода и больше не получают зарплату.

"Наконец, они увидели этот документ", - сказал офицер, имея в виду большинство афганцев, которые были на стороне правительства. "В день заключения этого соглашения мы увидели смену. Все просто начали думать за себя. Соединенные Штаты будто бросили нас на произвол судьбы ".

В течение нескольких месяцев после заключения соглашения в Дохе, те, кто согласился сдаться "Талибана начали постепенного ускорять темп, - об этом сообщили американский чиновник и афганский офицер. А потом, после того, как президент Байден в апреле сообщил о том, что американские войска будут выведены из Афганистана этим летом без всяких условий, капитуляции начали происходить все чаще.

Когда боевики начали распространять свое влияние, районы, которые контролировались правительством, сдавались без боя. Кундуз, первое ключевое город, перешел под контроль боевиков, захватили неделю назад. Многодневные переговоры при посредничестве племенных старейшин завершились заключением соглашения о капитуляции. После этого последнюю базу, которую контролировал правительство, передали "Талибана".

Вскоре после переговоров в западной провинции Герат в отставку подали губернатор, чиновники Министерства внутренних дел и разведки, а также сотни военнослужащих. Соглашение заключили за одну ночь.

"Мне было стыдно", - сказал сотрудник Министерства внутренних дел в Кабуле о капитуляции высокопоставленного сотрудника своего ведомства Абдула Рахмана Рахмана в Герате. "Я - просто маленький человек. Я не велика. Если он это сделал, то что должен делать я? "

В течение прошлого месяца массовые капитуляции происходили также и в южной провинции Гильменд. И когда талибы окружили юго-восточную провинцию Газни, ее губернатор убежал под защиту "Талибана" только для того, что афганские власти не арестовал его при возвращении в Кабул.

В борьбе афганской армии с "Талибаном" участвовали несколько боеспособных и мотивированных элитных отрядов. Но часто отправляли в поддержку менее боеспособных военных и полицейских, которые не могли выдержать постоянного давления талибов.

Один офицер отряда специального назначения в Кандагаре, которого отправили защищать критически важный пограничный переход, вспомнил как командир приказал ему сдаться. "Мы хотим бороться! Если мы сдадимся, талибы нас убьют ", - сказал этот офицер.

"Не стреляйте", - сказал им командир, когда талибы уже заполонили эту местность. Пограничная полиция показалась сразу, оставив спецназовцев самих. Еще один офицер подтвердил воспоминания своего коллеги о тех событиях.

Не желая сдаваться или сражаться в меньшинстве, военнослужащие этой части сложили свое оружие, нарядились в одежду простых людей и скрылись.

"Мне стыдно за то, что я сделал", - сказал первый офицер. Но он также добавил, что если бы не убежал, то: "Меня бы продал" Талибана "собственное правительство".

Когда одного офицера афганской полиции спросили о очевидный недостаток мотивации в его ведомстве, он сказал, что им не платили зарплату. Несколько афганских полицейских на линии фронта в Кандагаре перед падения города сказали, что не получали денег от полугода до девяти месяцев. Поэтому выплаты от талибов становились еще более соблазнительными.

"Без Соединенных Штатов люди не боялись, что их поймают за коррупцию. Таким образом в нашей армии появились предатели ", - сказал один офицер афганской полиции.

Несколько офицеров из полиции Кандагара сказали, что причиной падения города была не столько некомпетентность, как коррупция. "Откровенно говоря, я не думаю, что это можно исправить. Нужно что-то совершенно новое ", - сказал Ахмадулла Кандагаре, офицер полиции в Кандагаре.

За несколько дней до захвата Кандагара в этом месяце выплаты полиции стали очевидными. Бача (34 года, командир полиции) постоянно отступал в течение трех месяцев. Он начал сутулиться и перестал следить за своим видом. Во время интервью он сказал, что постоянные отступления оставили шрамы на его гордости. Но в отчаяние он начал впадать именно из-за нехватки денег.

"Когда я видел тебя в последний раз, талибы давали по 150 долларов всем чиновникам за то, чтобы они сдались и присоединились к ним", - сказал он журналисту в конце интервью. "А знаешь сколько они платят сейчас?"

Он не смеялся. А несколько его друзей наклонились вперед, чтобы услышать ответ.

Азиз Тассал

Перевел с английского Юрий Физер

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