Коллабранты на Запорожье массово пытаются связаться с украинскими властями, - мэр Мелитополя
Среди коллаборантов на части временно оккупированной Запорожской области нарастает паника – некоторые из них, если не продают все имущество для побега, пытаются выйти на контакт с украинской стороной
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала FREEДОМ.
"Радует, что паника среди коллаборантов нарастает. За последнюю неделю видим тенденцию, что они массово увольняются, массово пытаются коммуницировать с нашими силовыми структурами и Вооруженными Силами, чтобы сотрудничать”, - сказал Федоров.
По словам чиновника, в последнее время коллаборанты начали выставлять на продажу дома и квартиры в Запорожской области.
"Пытаются сбежать, понимая, что сегодня нам известны фамилии каждого человека, и тех, кто управляет тепловозами, и тех, кто формирует бригады", - отметил он.
Кроме того, военные РФ ужесточили фильтрационные меры против жителей Энергодара, Васильевки и Токмака, пытающихся выехать из-под временной оккупации.
"На примере Энергодара люди, которые работают непосредственно на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), или их родственники работают — их не выпускают. Сегодня также началась детальная проверка татуировок. Если мы полгода уже не слышали о такой проблеме, то буквально за прошлую неделю две семьи развернули и не выпустили, потому что у одного из членов семьи нашли татуировки, вызвавшие подозрения у врагов. То есть усиливают террор и усиливают фильтрацию", - рассказал Иван Федоров.
- Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что у Украины очень хорошие шансы для осуществления контрнаступления весной этого года, поскольку российские ресурсы исчерпываются, а украинские военные получают помощь от западных партнеров.
- В Минобороны заявили, что контрнаступательные действия ВСУ уже происходят на востоке.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное