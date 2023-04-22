Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала FREEДОМ.

"Радует, что паника среди коллаборантов нарастает. За последнюю неделю видим тенденцию, что они массово увольняются, массово пытаются коммуницировать с нашими силовыми структурами и Вооруженными Силами, чтобы сотрудничать”, - сказал Федоров.

По словам чиновника, в последнее время коллаборанты начали выставлять на продажу дома и квартиры в Запорожской области.

"Пытаются сбежать, понимая, что сегодня нам известны фамилии каждого человека, и тех, кто управляет тепловозами, и тех, кто формирует бригады", - отметил он.

Кроме того, военные РФ ужесточили фильтрационные меры против жителей Энергодара, Васильевки и Токмака, пытающихся выехать из-под временной оккупации.

"На примере Энергодара люди, которые работают непосредственно на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), или их родственники работают — их не выпускают. Сегодня также началась детальная проверка татуировок. Если мы полгода уже не слышали о такой проблеме, то буквально за прошлую неделю две семьи развернули и не выпустили, потому что у одного из членов семьи нашли татуировки, вызвавшие подозрения у врагов. То есть усиливают террор и усиливают фильтрацию", - рассказал Иван Федоров.