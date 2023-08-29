Коллаборанты жалуются на большое количество желто-голубой символики
На временно оккупированных территориях российские коллаборанты жалуются на большое количество украинских символов, распространяемых местными жителями
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Российские муртады жалуются на большое количество желто-голубой символики в украинских населенных пунктах", - говорится в заявлении.
Рашисты, захватившие украинские земли, несмотря ни на что не получили доверия местного населения. Поэтому на временно оккупированной территории Украины видны атрибуты нашего флага как напоминание врагу о сопротивлении в войне.
Следовательно, коллаборанты используют так называемых волонтеров по псевдообщественным движениям, чтобы те под контролем российских военных убирали украинскую символику и рисовали триколор.
"Такая борьба с украинской символикой бесполезна, ведь к моменту освобождения населенных пунктов россияне останутся для местных врагами и показательные рейды не изменят ситуацию", - добавляют в ЦНС.
- Ранее Запорожские коллаборанты пожаловались Путину на нехватку педагогов. В России заявили, что отправят в захваченные школы своих учителей.
- 11 июля стало известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россиянам не удается запустить филиалы своего пропагандистского холдинга из-за отсутствия достаточного количества пропагандистов.
- Также на временно оккупированных украинских территориях коллаборанты жалуются на нехватку работников коммунальных предприятий: они просят прислать российских коммунальщиков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.63Продажа 41.72
- Актуальное
- Важное