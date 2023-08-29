Коллаборанты жалуются на большое количество желто-голубой символики

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Российские муртады жалуются на большое количество желто-голубой символики в украинских населенных пунктах", - говорится в заявлении.

Рашисты, захватившие украинские земли, несмотря ни на что не получили доверия местного населения. Поэтому на временно оккупированной территории Украины видны атрибуты нашего флага как напоминание врагу о сопротивлении в войне.

Следовательно, коллаборанты используют так называемых волонтеров по псевдообщественным движениям, чтобы те под контролем российских военных убирали украинскую символику и рисовали триколор.

"Такая борьба с украинской символикой бесполезна, ведь к моменту освобождения населенных пунктов россияне останутся для местных врагами и показательные рейды не изменят ситуацию", - добавляют в ЦНС.