Коллаборанты в Херсоне очень напуганы и понимают, что нужно бежать, другого шанса не будет, - начальница ГВА Луговая
Начальник Херсонской городской военной администрации Галина Луговая рассказала, что коллаборанты в Херсоне напуганы наступлением украинских военных и понимают, что у них есть последний шанс для бегства
Об этом она сообщила в эфире Еспресо.
"Хочу отметить, что оккупационные войска, и прежде всего высшее руководство, которое сейчас находится в Херсоне, очень напуганы. Коллаборанты предполагают, что настал последний момент, когда "нужно ступить на лыжи и отсюда бежать, другого шанса не будет". Это достоверно подтвержденные факты, что они очень напуганы", - сказала Галина Луговая.
Начальник Херсонской городской военной администрации отметила, что такие настроения в Херсоне связаны с наступательными действиями украинских военных.
"То, что происходит в Херсоне, что со всех сторон их выдавливают, говорит о том, что такие настроения на самом деле у них наблюдаются. Повысилась цена на продукты, есть проблемы у них с горючим. И конечно, их психологическое состояние желает лучшего. Лучше бы они уже уезжали с нашей земли", - добавила она.
- На территории Херсонской области ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов от российской армии.
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