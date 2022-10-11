Об этом в эфире Еспресо рассказал политолог из Херсона Владимир Молчанов.

"Побежали коллаборанты не только с освобожденных территорий. Они вывезли 25 коллаборантов из 32 освобожденных сел после возобновления контрнаступления. Также убежали они из Борозенского – это ключевой узел новой российской обороны", – сказал он.

По словам Молчанова, от села идет линия в сторону Каховского водохранилища, где россияне застроили дотами линию вдоль дороги на Милово, а также по линии сел построили укрепленные позиции в сторону села Безыменное.

"Они пытаются на этой линии удержаться. Без Борозенского никакая там оборона долговременно невозможна. Бегство - это возможный признак, что еще несколько дней и вся их конструкция лопнет. Из Берислава они вывели свой госпиталь", - подытожил Молчанов.