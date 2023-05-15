Коллаборанты сбегают с временно оккупированного юга Украины, – ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления .

Согласно информации, среди предателей на юге Украины распространяются панические настроения, многие из них уже уехали с оккупированных территорий.

По данным ЦНС, руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но они все равно вывозят свои семьи и ищут способы обойти запрет.