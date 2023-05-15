Коллаборанты сбегают с временно оккупированного юга Украины, – ЦНС
Коллаборанты массово бегут в РФ с временно захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей
Об этом сообщает Центр национального сопротивления .
Согласно информации, среди предателей на юге Украины распространяются панические настроения, многие из них уже уехали с оккупированных территорий.
По данным ЦНС, руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но они все равно вывозят свои семьи и ищут способы обойти запрет.
- 9 мая стало известно, что захватчики привлекают коллаборантов к вывозу с временно оккупированной территории Запорожской области в Крым награбленного имущества украинцев, предприятий и госучреждений.
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