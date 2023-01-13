Коллаборанты распространяют фейк, что после деоккупации всех жителей Мелитополя ждет "судилище", - мэр Федоров
Российские террористы запустили фейк для жителей временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области
Об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Фёдоров.
"Жителей оккупированных территорий рашисты не смогли сломать, поэтому решили запугать. Коллаборанты распространяют фейк о том, что после освобождения всех жителей Мелитополя ждет "судилище" за то, что они оставались в оккупированном городе. Цель этой откровенной лжи - посеять панику чтобы люди перестали ждать деоккупации, даже боялись ее", - написал Федоров.
Мэр заверил украинцев, которые не сдались и не пошли на сотрудничество с врагом, что рассказы кафиров о судилище - это фейк.
"ВСУ уже освободили очень много населенных пунктов и ни в одном не было преследований жителей за то, что они оставались дома. Конечно, речь не идет о предателях, которые пошли служить рашистам. С ними разговор будет коротким - суд и наказание", - сказал Иван. Федоров.
12 января стало известно, что в Запорожье, во временно оккупированном Мелитополе, ежедневно увеличивается количество россиян, кадыровцев, осетинов и бурят.
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