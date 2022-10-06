Коллаборанты, певцы, идеолог и глава ЦИК РФ: Стало известно, кто попал в новый пакет санкций ЕС против России
Евросоюз опубликовал список лиц, попавших под ограничения в рамках восьмого пакета санкций против России
Соответствующий список опубликован в официальном журнале ЕС.
Всего в нем 30 физических и 7 юридических лиц.
Большинство подсанкционных лиц - члены оккупационных "администраций" России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев ("Любэ") и Олег Газманов, идеолог неоевразийства Александр Дугин, глава ЦИК России Элла Памфилова, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.
Также ограничения касаются российской государственной компании "Гознак", отвечающей за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро "Факел", завода "Авангард" и корпорации "Иркут", производящих оружие для российских войск, и российского ЦИК.
- Напомним, 5 октября послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает ограничение цены на нефть и экспорт металла.
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