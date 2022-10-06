Соответствующий список опубликован в официальном журнале ЕС.

Всего в нем 30 физических и 7 юридических лиц.

Большинство подсанкционных лиц - члены оккупационных "администраций" России на территории Херсонской и Запорожской областей, а также певцы-пропагандисты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев ("Любэ") и Олег Газманов, идеолог неоевразийства Александр Дугин, глава ЦИК России Элла Памфилова, замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

Также ограничения касаются российской государственной компании "Гознак", отвечающей за печать валюты и официальных документов, завода имени Дегтярева и конструкторского бюро "Факел", завода "Авангард" и корпорации "Иркут", производящих оружие для российских войск, и российского ЦИК.

Напомним, 5 октября послы стран ЕС приняли очередной пакет санкций против РФ, который, в частности, включает ограничение цены на нефть и экспорт металла.

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