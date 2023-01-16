Коллаборанты паникуют. Уже ночуют на территории оккупированного Крыма, - мэр Мелитополя Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские гауляйтеры не ночуют на временно оккупированных территориях, такой приказ они получили из Москвы
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Епресо"
“Продолжается уничтожение противника. Происходит это как на территории временно оккупированного Мелитополя, так и по всей линии фронта. Также это происходит в Пологах и Токмаке. Именно поэтому у рашистов возникают новые задачи из Москвы. Прежде всего поступила команда из Москвы, чтобы гауляйтеры и все остальные коллаборанты перестали ночевать в Мелитополе. Теперь их основная база для ночлега находится на территории оккупированного Крыма", – рассказал Федоров.
Мэр Мелитополя отметил, что среди коллаборантов в городе усиливаются панические настроения.
"Второе задание, которое получили коллаборанты из России - инвентаризировать все бомбоубежища и все возможные укрытия. Поэтому они действительно к чему-то готовятся. В них действиях наблюдается паника. Также они усилили личную охрану для всех гауляйтеров", - добавил он.
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