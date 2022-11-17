Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Пресс-служба информирует, что 16 ноября оккупанты били из минометов по жилым кварталам Бериславского района.

"В результате обстрелов ранены местные жители, многие частные домовладения непригодны для проживания", - подчеркивают в полиции.

Также правоохранители утверждают, что после деоккупации Херсона в полицию поступают сообщения о сотрудничестве некоторых жителей города с российскими оккупантами.

"Есть информация, что мужчина с начала оккупации города сотрудничал с российскими военными, которым передавал сведения о местных жителях с проукраинской позицией. Муж передвигался на автомобиле с отметкой "Z" и агитировал местных против Украины", - говорится в отчете.

Полиция открыла производство по причастности к коллаборационной деятельности супругов из Херсона. Муж и жена, назначенные оккупантами, занимали должность в правоохранительных органах на территории Олешковской общины.

"Колаборанты запугивали местных жителей физической расправой и отбирали у людей автомобили. Также есть информация, что коллаборанты самовольно заселились в здание на территории дачного кооператива, где занимаются воровством", - утверждается в тексте.

Из отчета полиции также известно, что оккупанты заминировали солнечную станцию в Белозерском районе, которая "до начала войны была важным элементом энергетической безопасности общины". Военные РФ ограбили учреждение и нанесли ему повреждения, а из-за минирования работники не могут возобновить работу станции.

Пресс-служба передает сообщения из пгт Новотроицкое и Новой Каховке: там российские военные самовольно заселяются в дома и квартиры местных жителей. Есть свидетельства, что россияне заменяют замки и препятствуют доступу владельцев к помещениям.

К тому же есть информация о мародерстве врага на территории Каховского района: там оккупанты грабят дома и транспортируют имущество на автомобилях с надписями "Z".

"Полиция Херсонщины работает над тем, чтобы максимально задокументировать все преступления, совершенные армией РФ на территории области. Открыты уголовные производства по ст.438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины и ст.111-1 (Колаборационная деятельность) УК Украины", - резюмируют в Национальной полиции Херсонской области.

Служба безопасности Украины также информировала о нахождении очередной застенки российских оккупантов, "херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.

17 ноября Генштаб отчитывался , что о минировании захватчиками инфраструктуры в Каховке также свидетельствовали об изъятии всех учебников по истории Украины в Энергодаре.

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