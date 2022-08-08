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Коллаборанты не готовятся к референдуму на Херсонщине после "болезни" Сальдо, - политолог Молчанов

8 августа, 2022 понедельник
17:20
война с Россией Владимир Сальдо

Политолог Владимир Молчанов рассказал, что коллаборанты не готовятся к проведению анонсированного на 11 сентября референдума в Херсонской области после "болезни" назначенного оккупантами "руководителя" области Владимира Сальдо

Политолог поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Пока нет уверенности, что у коллаборантов есть не то что возможность, а даже желание провести 11 сентября так называемый референдум. Все было завязано на Сальдо, ведь его люди, никак не связанные с другим херсонским коллаборантом Кириллом Стремоусовым, готовили техническую документацию. Никто даже не готовит помещение, особенно на правом берегу Днепра, где продолжаются активные боевые действия. Похоже, что оккупанты даже сами не знают, что спрашивать на референдуме и как вообще присоединить Херсонщину", - отметил Молчанов.

Политолог добавил, что российские оккупанты изменили стратегию.

"Коллаборанты не ищут и не готовят мелких предателей Украины, которые стали бы членами комиссии для проведения псевдореферендума. Известно также, что в Херсон приезжали российские политтехнологи, после которых сменились билборды - на них появились вышиванки. До оккупантов дошло, что у херсонцев украинская идентичность, – заметил Владимир Молчанов.

  • 4 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил , что ложится в больницу, а "полномочия" передает Сергею Елисееву.
  • А уже 5 августа российские медиа сообщали , что Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы.
  • 6 августа СМИ сообщили, что Сальдо доставили самолетом в Москву и положили в отделение токсикологии.

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