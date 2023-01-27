Коллаборанты на ЗАЭС жалуются, что Росатом не соблюдает условия подписанных с ним "контрактов"
Сотрудники Запорожской атомной электростанции, подписавшие договоры с Росатомом, жалуются на несоблюдение условий контрактов, "новый работодатель" обещал сохранение стажа и отпуска
Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".
"Работникам, которые подписали филькины грамоты, а точнее – контракты с рашистами, новые "работодатели" обещали сохранить и трудовой стаж, и отпуска. По факту же российские муртады остались без отпусков", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что согласно новым приказам Росатома отдохнуть работникам разрешат только через год после заключения контракта.
В то же время речь шла об обязательной отработке – полгода на оккупационные власти.
"Позже Росатом – подельник захватчиков – решил, что украинцы должны заслужить отпуск, отработав на РФ круглый год", – рассказывают в Энергоатоме.
Государственное предприятие призывает украинцев не подписывать никакие контракты с российскими захватчиками, чтобы не стать прямыми пособиями агрессора и не разрушить свое будущее.
"НАЭК "Энергоатом" гарантирует, что отважный персонал Запорожской АЭС, который в условиях оккупации продолжает сохранять верность Украине, получит все обещанные Компанией выплаты. В частности, речь идет о заработной плате, вознаграждениях по итогам 2022 года и премиях ко Дню энергетика", - добавляет пресс-служба.
- Напомним, ранее сообщалось, что захватчики на временно оккупированной ЗАЭС не могут запустить энергоблоки: украинские специалисты отказались от сотрудничества, а собственных кадров не хватает.
- Российские захватчики пытаются склонить белорусских ремонтников, чтобы они согласились работать на Запорожской АЭС.
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