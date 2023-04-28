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Коллаборанты на юге перепродают зерно украинских фермеров в Россию

28 апреля, 2023 пятница
10:29
Война с Россией

На оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья коллаборанты крадут зерно у фермеров или покупают за бесценок и продают его в России

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На юге Украины продолжают грабеж фермеров с последующим вывозом украинского зерна. Так, на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья действует одинаковая схема", - подчеркивают в ведомстве.

Фермеры на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья вынуждены продавать свое зерно задешево в так называемые государственные предприятия, которые на самом деле контролируются коллаборантами.

Сообщается, если фермер покинул регион, то его зерно "конфискуют" - то есть грабят его элеватор и перевозят в Россию. Коллаборанты перепродают зерно украинцев по рыночной цене в стране-спонсоре терроризма, а разницу забирают себе.

Это не первый случай грабежа аграрного сектора на временно оккупированных территориях.

Россия создала специальное учреждение для "распределения гуманитарной помощи", которое по факту является филиалом госрезерва. По его приказу местным аграриям приходится отдавать часть своего урожая бесплатно или за символическую плату.

  • В июле 2022 года российские суда с 54 тыс. тонн украденного в Украине зерна зашли в порты Сирии .
  • На оккупированной части Запорожской области россияне потребовали от фермеров сдавать им зерно за копейки.
Россия
зерно
коллаборанти
Экономика
воєнні злочини Росії
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