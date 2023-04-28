Коллаборанты на юге перепродают зерно украинских фермеров в Россию

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"На юге Украины продолжают грабеж фермеров с последующим вывозом украинского зерна. Так, на временно оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья действует одинаковая схема", - подчеркивают в ведомстве.

Фермеры на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья вынуждены продавать свое зерно задешево в так называемые государственные предприятия, которые на самом деле контролируются коллаборантами.

Сообщается, если фермер покинул регион, то его зерно "конфискуют" - то есть грабят его элеватор и перевозят в Россию. Коллаборанты перепродают зерно украинцев по рыночной цене в стране-спонсоре терроризма, а разницу забирают себе.

Это не первый случай грабежа аграрного сектора на временно оккупированных территориях.

Россия создала специальное учреждение для "распределения гуманитарной помощи", которое по факту является филиалом госрезерва. По его приказу местным аграриям приходится отдавать часть своего урожая бесплатно или за символическую плату.