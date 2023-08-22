Коллаборанты на ТОТ Украины жалуются на нехватку коммунальщиков, - Нацпротив
На временно оккупированных украинских территориях коллаборанты жалуются на нехватку работников коммунальных предприятий: они просят прислать российских коммунальщиков
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что из-за массового оттока людей россияне закрыли блокпост на выезд в свободную Украину, несмотря на это, местные выезжают на украинскую территорию через РФ. Это обусловило нехватку рабочей силы на ТОТ. В частности, коллаборанты испытали нехватку врачей, учителей, строителей, спасателей и пропагандистов, в результате чего на оккупированные территории отправляли российских работников.
"Теперь же настал черед коммунальщиков. Из-за барка последних на ТОТ не могут полноценно функционировать отрасль ЖКХ. Поэтому гауляйтеры просят Москву выслать "специалистов" из РФ", - добавили в Нацспротиве.
- Ранее Запорожские коллаборанты пожаловались Путину на нехватку педагогов. В России заявили, что отправят в увлеченные школы своих учителей.
- 11 июля стало известно, что на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россиянам не удается запустить филиалы своего пропагандистского холдинга из-за отсутствия достаточного количества пропагандистов.
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