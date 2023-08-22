Коллаборанты на ТОТ Украины жалуются на нехватку коммунальщиков, - Нацпротив

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что из-за массового оттока людей россияне закрыли блокпост на выезд в свободную Украину, несмотря на это, местные выезжают на украинскую территорию через РФ. Это обусловило нехватку рабочей силы на ТОТ. В частности, коллаборанты испытали нехватку врачей, учителей, строителей, спасателей и пропагандистов, в результате чего на оккупированные территории отправляли российских работников.

"Теперь же настал черед коммунальщиков. Из-за барка последних на ТОТ не могут полноценно функционировать отрасль ЖКХ. Поэтому гауляйтеры просят Москву выслать "специалистов" из РФ", - добавили в Нацспротиве.