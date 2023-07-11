Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"В контексте наступательной операции Сил обороны Украины центр коллаборантов на ВОТ Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что Кремль намерен обеспечить условия для эвакуации в Россию и интеграции небольшой группы коллаборантов с Луганщины в российское общество и политическую жизнь.

В целях интеграции коллаборантов с Луганщины в российское общество, Кремль планирует привлечь около 10-15 человек, работающих в местной оккупационной администрации, к членству в партии "Единая Россия" и выдать им партийные билеты.