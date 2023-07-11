Коллаборанты на Луганщине хотят гарантий безопасности от России в случае украинской деоккупации
На фоне контрнаступления ВСУ приспешники врага на временно оккупированной территории Луганской области просят условий для эвакуации и интеграции в российское общество
Об этом информирует Центр национального сопротивления.
"В контексте наступательной операции Сил обороны Украины центр коллаборантов на ВОТ Луганской области стремится получить гарантии безопасности от высшего политического руководства РФ в случае освобождения региона от российско-оккупационных войск", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что Кремль намерен обеспечить условия для эвакуации в Россию и интеграции небольшой группы коллаборантов с Луганщины в российское общество и политическую жизнь.
В целях интеграции коллаборантов с Луганщины в российское общество, Кремль планирует привлечь около 10-15 человек, работающих в местной оккупационной администрации, к членству в партии "Единая Россия" и выдать им партийные билеты.
- 2 июня стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе готовятся к эвакуации жителей города.
- Генеральный штаб ВСУ писал 25 июня, что на временно захваченной Херсонщине отмечается активизация процесса эвакуации местных коллаборантов с российскими паспортами на собственных автомобилях в Крым.
- 30 июня ГУР сообщало, что оккупанты постепенно покидают ЗАЭС, рекомендации об эвакуации получили также украинские работники, подписавшие контракт с Росатомом. Кроме того, персонал станции получил приказ в любой аварийной ситуации винить Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.7
Покупка 36.7Продажа 37.39
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.55
- Актуальное
- Важное