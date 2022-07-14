Коллаборанты хотят провести "референдум" о вхождении Запорожья в РФ в начале осени
Гауляйтер Балицкий хочет провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени
Об этом сообщает российское государственное агентство "Интерфакс".
"Мною, как главой военно-гражданской администрации Запорожской области, принято решение о проведении референдума, который состоится в начале осени", - заявил Балицкий. "Референдум" якобы определит, "чего хотят жители Запорожской области и как они хотят жить".
По словам Балицкого, сейчас "разрабатываются механизмы" проведения голосования.
- 13 июля украинская разведка сообщила , что РФ не смогла оккупировать всю Украину и готовит "референдумы" на захваченных территориях.
- 4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ разрабатывает несколько сценариев по результатам "референдумов" на оккупированных территориях.
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