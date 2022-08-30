Коллаборанты хотят бежать с оккупированных территорий, но некуда, - эксперт-международник Данилов

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Тем коллаборантам, которые уже пошли на преступление против своего государства, некуда деваться. Они бы хотели куда-то бежать, но сейчас это уже трудно будет сделать. Они стали заложниками. С одной стороны, они активно продвигали репрессии против наших граждан, а с другой стороны, ФСБ их не выпускает с временно оккупированных территорий, и сейчас уже не понятно, охрана с ними или конвой", - пояснил Данилов.

Эксперт подчеркнул, что многие коллаборанты после смерти предателя Ковалева начали волноваться за свою жизнь.

"Многие из коллаборантов имеют общие связи. У того же председателя Лазурненской громады были деловые контакты с Ковалевым задолго до вторжения РФ в Украину. И сейчас он уже задумался о том, стоило ли поддерживать оккупантов, как и все другие люди, которые перешли на сторону врага", - добавил он.

29 августа следственный комитет РФ подтвердил, что в Херсонской области убили экс-нрадепа Алексея Ковалева , которого оккупанты назначили "заместителем председателя военно-гражданской администрации области по сельскому хозяйству"