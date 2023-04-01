Коллаборанты готовятся к бегству из временно оккупированного Мелитополя, - мэр
В последнюю неделю в Мелитополе Запорожской области было уничтожено несколько баз россиян, а также штаб МГБ в тот момент, когда там проводили совещание. Поэтому среди коллаборантов наблюдается паника
Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона.
"Было ликвидировано несколько баз оккупантов. В локомотивном депо Мелитополя уничтожена ремонтная база, где они ремонтировали военную технику. После этого в поселке Федоровка была уничтожена подстанция, а затем - штаб МГБ, где размещались рашисты, и именно в то время, когда ликвидировался этот штаб , они проводили там совещание", – рассказал Федоров.
По словам мэра, эти события вызвали панику среди коллаборантов во временно оккупированном регионе.
"Реакция паническая. Мы получаем информацию, что некоторые коллаборанты уже передают свои личные вещи родственникам и начинают готовить для себя план побега", – отметил мэр.
Кроме того, Федоров сообщил, что в настоящее время удалось получить точную информацию относительно предателей, которые на сегодняшний день формируют группы и управляют поездами, доставляющими из Крыма боеприпасы, горючее и военную технику.
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