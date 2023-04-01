Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона.

"Было ликвидировано несколько баз оккупантов. В локомотивном депо Мелитополя уничтожена ремонтная база, где они ремонтировали военную технику. После этого в поселке Федоровка была уничтожена подстанция, а затем - штаб МГБ, где размещались рашисты, и именно в то время, когда ликвидировался этот штаб , они проводили там совещание", – рассказал Федоров.

По словам мэра, эти события вызвали панику среди коллаборантов во временно оккупированном регионе.

"Реакция паническая. Мы получаем информацию, что некоторые коллаборанты уже передают свои личные вещи родственникам и начинают готовить для себя план побега", – отметил мэр.

Кроме того, Федоров сообщил, что в настоящее время удалось получить точную информацию относительно предателей, которые на сегодняшний день формируют группы и управляют поездами, доставляющими из Крыма боеприпасы, горючее и военную технику.