Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федеров в телеграме.

"Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей бежали в Крым", - говорится в сообщении.

По данным Центра национального сопротивления, приспешники захватчиков расселены в двух пансионатах Севастополя.

Напомним, ранее Федоров сообщал, что из оккупированного Мелитополя бежали учителя-коллаборанты

Иван Федоров рассказал, как освобождение Херсона влияет на ситуацию в Мелитополе