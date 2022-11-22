Коллаборанты бегут с оккупированных территорий Запорожской области, - Федоров
Около полутысячи коллаборантов и членов их семей выезжают с временно оккупированных территорий Запорожской области в Крым
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федеров в телеграме.
"Приспешники рашистов чувствуют, что для них запахло жареным и ищут любую возможность избежать ответственности. Около полутысячи коллаборантов и членов их семей с временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей бежали в Крым", - говорится в сообщении.
По данным Центра национального сопротивления, приспешники захватчиков расселены в двух пансионатах Севастополя.
- Напомним, ранее Федоров сообщал, что из оккупированного Мелитополя бежали учителя-коллаборанты
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