Коллаборантская администрация Мариуполя состоит из алкоголиков, наркоманов и воров, - депутат горсовета Забавин
Дмитрий Забавин, депутат Мариупольского городского совета сообщил, что оккупанты сформировали городскую администрацию из преступников, владеющих информацией о выплатах горожанам, соответственно, в городе действует преступная группировка, которая поставила на поток ограбление мариупольцев
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Дмитрий Забавин прокомментировал ограбление пенсионеров в Мариуполе, успевших получить первые выплаты от оккупационной "власти".
"В Мариуполе много осталось преступных элементов. И когда я говорю, что коллаборантская администрация состоит из алкоголиков, наркоманов, воров и преступников, я не преувеличиваю. Потому что администрация сформирована из преступников, соответственно, они имеют всю информацию о происходящих выплатах. Я думаю, что в городе действует некая преступная группировка, которая поставила на поток подобные действия", – отметил депутат горсовета.
Забавин отметил, что в той условной милиции, которая сейчас есть в Мариуполе, там тоже остались предатели и конъюнктурщики, которые за определенную цену продались и теперь хотят выслужиться перед российскими оккупантами.
"То есть действенных органов в Мариуполе нет, которые могут обеспечить или предложить безопасность людям, потому что я вам объяснил, из кого состоит эта оккупационная администрация", - подчеркнул Забавин .
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