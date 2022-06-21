Коллаборантская администрация Мариуполя состоит из алкоголиков, наркоманов и воров, - депутат горсовета Забавин

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Дмитрий Забавин прокомментировал ограбление пенсионеров в Мариуполе, успевших получить первые выплаты от оккупационной "власти".

"В Мариуполе много осталось преступных элементов. И когда я говорю, что коллаборантская администрация состоит из алкоголиков, наркоманов, воров и преступников, я не преувеличиваю. Потому что администрация сформирована из преступников, соответственно, они имеют всю информацию о происходящих выплатах. Я думаю, что в городе действует некая преступная группировка, которая поставила на поток подобные действия", – отметил депутат горсовета.

Забавин отметил, что в той условной милиции, которая сейчас есть в Мариуполе, там тоже остались предатели и конъюнктурщики, которые за определенную цену продались и теперь хотят выслужиться перед российскими оккупантами.

"То есть действенных органов в Мариуполе нет, которые могут обеспечить или предложить безопасность людям, потому что я вам объяснил, из кого состоит эта оккупационная администрация", - подчеркнул Забавин .

Ранее заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал , что Мариуполь под угрозой распространения холеры, оккупанты дерзко обкрадывают город.

Также советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в Мариуполе все больше импровизированных кладбищ, оккупанты за захоронение требуют взятки.

Депутат городского совета Мариуполя Александр Лашин информировал , что в городе голодные люди в полуобморочном состоянии

Мариупольский горсовет сообщил, что мариупольцы из-за нехватки воды вынуждены стирать вещи в воронках от авиабомб .

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