Коллаборантам на временно оккупированных территориях Россия не выплачивает зарплаты уже месяц, - мэр Мелитополя Федоров
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что российские захватчики не выплачивают зарплату коллаборантам на временно оккупированных территориях
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Нас очень радует тот факт, что коллаборанты на временно оккупированных территориях пакуют чемоданы и также выезжают с наших территорий. Нам уже известно, что несколько семей коллаборантов из Мелитополя уволились с работы и уехали из города. Однако мы их найдем даже на территории России" , – рассказал Федоров.
Мэр Мелитополя также добавил, что оккупанты на временно оккупированных территориях активно пытаются бороться против партизанского движения.
"Российские военные в Мелитополе переодеваются в гражданскую одежду для того, чтобы провоцировать гражданское население. Они пытаются выявить партизан и противников оккупационных властей. Это очень влияет на гражданское население. На наших граждан влияет и то, что коллаборантам российские оккупанты задерживают зарплату. Коллаборанты пытаются из-за этого согнать злобу именно на людях с проукраинской позицией", – добавил он.
- 29 декабря руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телеканала "Еспресо", что Вооруженные Силы Украины продолжат давление на россиян в оккупированном Мелитополе Запорожской области - работа будет еще более мощной и она будет в течение длительного времени
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