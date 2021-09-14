Коллаборанта с "МГБ ЛНР" будут судить за пытки мужчины
Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях и в условиях вооруженного конфликта Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении "заместителя начальника Алчевского межрайонного отдела Министерства государственной безопасности ЛНР"
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в незаконных вооруженных формирований и нарушении законов и обычаев войны.
По данным следствия, житель Алчевска с 2017 года занимает должность "заместителя начальника межрайонного отдела" "МГБ ЛНР".
Он вербует местное население.
В 2019 году мужчина незаконно задержал гражданина Украины на КПВВ "Станица Луганская" и лишил его свободы. После этого поместил потерпевшего в камеру и в течение суток "получал признание" о якобы работе на СБУ.
Мужчине угрожали убийством и расправой над родными и пытали.
Сейчас обвиняемый находится в розыске.
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