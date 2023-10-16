Коллаборанта, простреливавшего ноги гражданским в Херсонской области, осудили на 15 лет

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Следствие установило, что фигурант является бывшим жителем оккупированной Ждановки Донецкой области, который еще в 2014 году добровольно присоединился к террористам на востоке Украины.

В начале полномасштабного вторжения РФ его перевели в состав 3-го стрелкового взвода 1-й роты 5-го батальона 109-го полка южного военного округа РФ. Вместе с оккупантами он воевал против ВСУ и участвовал в захвате левобережья Днепра в Херсонской области. Боевик издевался над гражданскими, чтобы "выбить" из них "признание" в причастности к движению сопротивления. СБУ собрало доказательства того, что мужчина издевался над людьми и угрожал им убийством, он простреливал ноги похищенным жителям области или стрелял рядом с головой, имитируя расстрел.

СБУ задержала боевика в результате спецоперации на временно оккупированной части Херсона и вывели его на подконтрольную Украине территорию, чтобы привлечь к ответственности.

Суд назначил ему 12 лет тюремного заключения по материалам СБУ, но, учитывая, что мужчина ранее был осужден за государственную измену, ему в общей сложности дали 15 лет за решеткой за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).