Об этом он заявил в видеообращении в telegram.

"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство", - сказал Стремоусов.

29 мая Кирилл Стремоусов заявил, что "референдум" о присоединении к РФ состоится в 2023 году , однако позже сказал, что он может пройти уже в сентябре 2022-го.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb