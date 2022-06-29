Коллаборант Стремоусов заявил о начале подготовки "референдума" о присоединении Херсонщины к РФ
Назначенный Россией заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов заявил, что в области началась подготовка к "референдуму" о присоединении к РФ
Об этом он заявил в видеообращении в telegram.
"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к России, станет полноценным субъектом, который сможет быть как одно единое государство", - сказал Стремоусов.
- 29 мая Кирилл Стремоусов заявил, что "референдум" о присоединении к РФ состоится в 2023 году , однако позже сказал, что он может пройти уже в сентябре 2022-го.
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