Об этом сообщил общественный активист Сергей Стерненко в телеграме.

"Предатель Украины и коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона и рассказывает, что Россия в Херсоне навсегда… из Воронежа в России", - пишет Стерненко.

По словам активиста, благодаря многим неравнодушным гражданам удалось установить, что вчера и сегодня (29 и 30 августа, - ред.) Стремоусов записывал свои видеообращения из гостиницы Marriott в Воронеже на проспекте Революции, 38.

"На заднем фоне виден и Благовещенский собор Воронежа, и такое же светло-желтое четырехэтажное здание на ул. Революции, 29 (техникум строительных технологий). Позади также видно Воронежское водохранилище", - говорится в сообщении.

Также Стерненко выложил дополнительные доказательства того, что предатель и коллаборант находится в России.

"Я нашел дополнительные пруфы , что коллаборант Стремоусов находится в люксовой гостинице Marriott в г. Воронеж. Интерьер, в котором он уже 2 дня записывает видео о том, что "Россия в Херсоне навсегда", вполне совпадает с интерьером в отеле Воронежа. Последнее видеообращение он писал на одном из верхних этажей в большом зале", - добавил он.

Херсонский коллаборант Стремоусов пригласил оккупантов обустроить в области военную базу.

Назначенный российскими оккупантами заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов рассказал, что "референдум" о присоединении к РФ состоится уже в 2023 году. Вопрос задерживается из-за длительных боевых действий.

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