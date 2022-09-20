Об этом сообщил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо в телеграме.

Он заявил, что "референдум" будет проведен по "инициативе жителей региона". По словам коллаборанта, он надеется, что "Херсонская область войдет в состав России и станет полноправным субъектом единого государства".

Также Сальдо заявил, что "считает необходимым создание и формирование на территории области добровольных батальонов для участия в войне с Украиной".

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По его словам, присоединение к РФ "обезопасит Херсонскую область" и станет "торжеством исторической справедливости". Гарантом "безопасности и процветания" он называет непосредственно Путина.

Ранее глава Луганской ОВА заявил, что псевдореферендум в Луганской области нужен для объявления общей мобилизации в России.

Дмитрий Медведев заявил, что в случае захвата Донбасса в состав РФ Москва сможет "использовать все силы самозащиты"

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