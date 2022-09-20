Коллаборант Сальдо заявил, что оккупационная власть приняла решение провести "референдум о вхождении Херсонщины в состав РФ"
"Общественный совет" оккупированной Херсонщины принял решение провести "референдум" о вхождении Херсонщины в состав РФ
Об этом сообщил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо в телеграме.
Он заявил, что "референдум" будет проведен по "инициативе жителей региона". По словам коллаборанта, он надеется, что "Херсонская область войдет в состав России и станет полноправным субъектом единого государства".
Также Сальдо заявил, что "считает необходимым создание и формирование на территории области добровольных батальонов для участия в войне с Украиной".
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По его словам, присоединение к РФ "обезопасит Херсонскую область" и станет "торжеством исторической справедливости". Гарантом "безопасности и процветания" он называет непосредственно Путина.
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