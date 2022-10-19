Коллаборант Сальдо заявил, что оккупационная администрация Херсона сбегает на левый берег Днепра
Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, все подразделения администрации Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.
"Уже сегодня все властные структуры, которые находятся в городе – военно-гражданская администрация, все подразделения, министерства также переезжают на левобережье. Управление на этот период будет вестись с левого берега", – сказал Сальдо.
Он добавил, что 19 октября на левый берег будут перевозить учителей, врачей и других работников бюджетной отрасли.
- 18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.
- 19 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты готовят провокации с обстрелами Херсона.
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