Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, все подразделения администрации Херсонской области переезжают на левый берег Днепра.

"Уже сегодня все властные структуры, которые находятся в городе – военно-гражданская администрация, все подразделения, министерства также переезжают на левобережье. Управление на этот период будет вестись с левого берега", – сказал Сальдо.

Он добавил, что 19 октября на левый берег будут перевозить учителей, врачей и других работников бюджетной отрасли.

18 октября коллаборанты и российские оккупанты объявили о переселении мирного населения оккупированной Херсонщины на левый берег Днепра.

19 октября глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил, что оккупанты готовят провокации с обстрелами Херсона.

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