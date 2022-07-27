Коллаборант Сальдо является законной целью для ВСУ и будет ликвидирован, - советник главы МВД Геращенко
Советник главы министра МВД Антон Геращенко рассказал, что коллаборант Владимир Сальдо будет ликвидирован Вооруженными силами Украины при первой возможности
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Колаборант Сальдо может просто не дожить до подозрения и украинского суда, поскольку он является законной целью для Вооруженных сил Украины. Как только будет известно его местонахождение, я думаю, что он будет ликвидирован. Сегодня есть информация, что он находится в одной из больниц города . Поэтому, я думаю, что придет время, когда он погибнет", - сообщил Геращенко.
Советник главы МВД подчеркнул, что нужно различать людей, добровольно пошедших на сотрудничество с оккупантами и тех, кого заставили.
"Каждый случай сотрудничества с оккупантами нужно разбирать отдельно. Поскольку есть люди, которых заставили пойти на сотрудничество. Есть люди, вынужденные. Украинцы на временно оккупированных территориях вынуждены выживать", - добавил он.
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