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Коллаборант Сальдо является владельцем компании в Великобритании, несмотря на то, что он находится под санкциями, — The Guardian

27 апреля, 2023 четверг
15:05
Мир Владимир Сальдо

Глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо смог открыть компанию в Великобритании, несмотря на введенные санкции против него

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на документы о регистрации компании.

По информации издания, коллаборант Владимир Сальдо является владельцем британской компании, которая была зарегистрирована в ноябре 2022 года. То есть через пять месяцев после того, как его имя было добавлено в список санкций.

В издании напоминают, что в июне 2022 года правительство Великобритании заморозило активы Сальдо и запретило ему въезд в страну. Британская власть обвинила его в "продвижении политики и действий, которые дестабилизируют Украину, подрывают и угрожают ее территориальной целостности, суверенитету и независимости".

Companies House, британский орган регистрации компаний, не требует документов, удостоверяющих человека, когда он создает компании. Сальдо не ответил на вопрос о его причастности к Grainholding Ltd. Однако после регистрации компании данные о Сальдо в санкционном списке были обновлены, чтобы отразить информацию, содержащуюся в регистрационных документах компании.

"Это свидетельствует о том, что власти Великобритании знали о ее существовании и считали документы подлинными", - отмечают в издании.

Представитель правительства отказался сообщить, были ли приняты какие-либо меры против Grainholding Ltd, остающейся в списке действующих компаний.

"Мы не комментируем частные случаи", - сказал он.

"Зарабатывает ли эта компания деньги? Мы не знаем. Имеет ли она счет в британском банке? Мы не знаем. Знают ли об этом правоохранительные органы? Мы не знаем. И заморозили ли они этот актив? Этого мы тоже не знаем. Эта система - беспорядок от начала до конца", - сказала депутат от лейбористской партии Маргарет Ходж, которая настаивает на ужесточении санкций.

Согласно документам компании, ее капитал составляет 1 млн фунтов стерлингов. Половина акций принадлежит Сальдо, а остальные – другому украинцу.

The Guardian отмечает, что запись в официальном реестре Великобритании о компании свидетельствует о том, что она, возможно, расширила свою деятельность в прибыльной торговле украинскими сельскохозяйственными товарами.

"Тот факт, что фирма была создана на имя находящегося под санкциями коллаборанта Сальдо, вызывает более широкие вопросы об отсутствии надзора за компаниями Великобритании", - пишет издание.

К тому же, в издании подчеркивают, что контроль над регистрационной службой очень слаб, и сами по себе регистрационные документы не могут доказать, что Сальдо действительно основал Grainholding Ltd. Правительство предложило, чтобы те, кто создает компании, были обязаны подтверждать свое лицо. Однако это предложение еще не было принято, поэтому владельцы новых компаний не должны доказывать, что они те, за кого себя выдают.

Grainholding Ltd не имеет ничего общего с офисным зданием в центре Лондона, сообщила представительница компании по корпоративным услугам The Guardian, которая управляет зданием. По ее словам, фирма, предоставляющая корпоративные услуги, сообщила регистрационную палату о несанкционированном использовании ее адреса вскоре после того, как Grainholding появилась в реестре в ноябре. Только через пять месяцев, когда в апреле The Guardian начала делать запросы, адрес был изменен в публичном реестре.

  • Министерство юстиции Украины подало заявление в Высший антикоррупционный суд о применении санкций и конфискации активов гауляйтера Херсонщины Владимира Сальдо.
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Война с Россией
коллаборанти
Великобритания
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