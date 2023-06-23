Коллаборант Сальдо пожаловался на "более серьезные, чем думали" повреждения Чонгарского моста

Об этом сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мост поврежден гораздо серьезнее, чем мы сначала думали. Мост сейчас, в ближайшие 15–20 дней, даже может и больше – пока проводятся там работы, исследуют его, что с ним делать, – непригоден для передвижения", – сказал Сальдо.

Взрыв на Чонгарском мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

По данным херсонского коллаборанта Владимира Сальдо, удар был якобы английской ракетой Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие, а жертв среди людей нет. Позже он пригрозил ударами по мостам в Одесской области.

В ГУР сказали, что это планомерная работа Сил обороны и партизан, ожидающих возвращения украинской власти в Крым.

Российские захватчики построили понтонную переправу сразу после удара по Чонгарскому мосту, соединяющему временно оккупированный Крым с Украиной.