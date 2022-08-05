Коллаборант Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, находится в коме, - российские "СМИ"
Назначенного оккупантами "руководителя" Херсонской области Владимира Сальдо госпитализировали и ввели в состояние медикаментозной комы
Об этом пишет российское пропагандистское издание РБК.
"Глава временной военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, его ввели в медикаментозную кому. Врачи ввели Сальдо в состояние медикаментозной комы, его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Вчера, 4 августа, его переправили из Херсонской области в клинику во временно оккупированном Крыму. Добавляют, что пациенту стало хуже и Сальдо подсоединили к ИВЛ и ввели в кому.
- 4 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ложится в больницу, а "полномочия" передает Сергею Елисееву.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.43
Покупка 38.43Продажа 39.48
-
EUR
Покупка 38.75Продажа 40
- Актуальное
- Важное