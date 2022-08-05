Коллаборант Сальдо, который "возглавлял" оккупированную Херсонщину, находится в коме, - российские "СМИ"

Об этом пишет российское пропагандистское издание РБК.

"Глава временной военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо госпитализирован, его ввели в медикаментозную кому. Врачи ввели Сальдо в состояние медикаментозной комы, его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Сальдо собираются перевезти спецбортом из Крыма в одну из московских больниц. Вчера, 4 августа, его переправили из Херсонской области в клинику во временно оккупированном Крыму. Добавляют, что пациенту стало хуже и Сальдо подсоединили к ИВЛ и ввели в кому.

4 августа назначенный оккупантами "руководитель" Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ложится в больницу, а "полномочия" передает Сергею Елисееву.

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