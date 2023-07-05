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Коллаборант принимал участие в карательных рейдах против проукраинских партизан в Мелитополе: его задержали

5 июля, 2023 среда
11:58
Криминал

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту, который входил в состав оккупационного главного управления МВД РФ в Запорожской области и пытался разоблачить проукраинских партизан в оккупированном Мелитополе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозреваемым оказался житель Мариуполя, который после начала полномасштабного вторжения переехал в оккупированный Мелитополь.

Там он пошел на сотрудничество с россиянами и в конце апреля 2022 года был назначен на должность "полицейского патрульно-постовой службы" в местном подразделении оккупационного министерства внутренних дел РФ.

Впоследствии в этой должности мужчина активно участвовал в карательных рейдах россиян против участников движения сопротивления в регионе.

Правоохранители установили, что коллаборант получил указание выявлять местонахождение представителей украинского подполья для проведения дальнейших облав. В частности, врага интересовало движение под названием "Желтая лента".

В июле 2022 года злоумышленник понял последствия своих действий и решил уволиться. Таким образом, подозреваемый переехал на подконтрольную Украине территорию. По данным следствия, коллаборант как переселенец прибыл в Киев, где пытался скрываться от правосудия у своих знакомых.

Однако правоохранители разоблачили злоумышленника  и сообщили ему о подозрении за коллаборационную деятельность (ч. 7 ст. 111-1 УКУ). Пока он под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения.

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Мариуполь
СБУ
Мелитополь
оккупированные территории
коллаборанти
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