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Коллаборант, грабивший местных жителей под видом обысков, получил 13 лет заключения

27 сентября, 2023 среда
17:17
Криминал

Местный житель Харьковщины, сотрудничавший с россиянами во время оккупации части региона, получил 13 лет тюрьмы за коллаборационную деятельность

Об этом сообщает Служба безопасности.

Отмечается, что заключенным оказался местный житель Харьковской области, бывший должностный орган внутренних дел, который в 2017 году уволился со службы по состоянию здоровья. После начала полномасштабного вторжения он поддержал русских окупантов и присоединился к захватническим рядам.

Правоохранители установили, что в августе 2022 года он добровольно вступил в так называемый оккупационный пункт полиции № 2, который действовал на территории временно захваченной общины. Находясь на "должности следователя", он занимался фабрикованием "уголовных дел" против местных жителей для дальнейшего заключения в российские застенки.

Также коллаборант вместе с вооруженными оккупантами и их приспешниками врывались в дома украинцев и грабили их под видом "обысков". Во время этого они выносили из квартир деньги, бытовую технику и другое частное имущество. В случае сопротивления – россияне применяли оружие или похищали владельцев дома с их семьями.

Во время освобождения региона коллаборант пытался "залечь на дно" во избежание правосудия. Однако уже через день после деоккупации общества сотрудники СБУ его задержали.

На основании собранных СБУ доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 13 лет тюрьмы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.

  • 15 лет тюрьмы получила жительница Торецкая, которую российская спецслужба дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения РФ. Задержанная "сливала" позиции ВСУ во время боев за Бахмут.
СБУ
російська армія
Война с Россией
оккупированные территории
окупанти
Харковщина
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