Коллаборант Балицкий обязался на 100% паспортизировать жителей временно оккупированной территории до 9 мая, - депутат Запорожского облсовета Лишенко
Коллаборант Евгений Балицкий, являющийся псевдогубернатором, взял на себя обязательство до 9 мая обеспечить полную паспортизацию на оккупированной части Запорожской области
Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.
Он прокомментировал информацию о том, что из Мелитополя депортируют и лишают имущества тех, кто не захотел получать паспорт РФ.
"Эта новость достаточно свежая. Пока неизвестно о случаях, чтобы этих людей доставляли к линии разграничения и на неоккупированную территорию. Такие случаи не зафиксированы. Есть мнение, что людей забирают "на подвал" и сообщают, что у них уже нет этого имущества. В квартиры заселяют других лиц и сообщают, что якобы те люди были депортированы. На людей оказывают давление, принуждение всеми правдами и неправдами, потому что, якобы, Балицкий взял на себя обязательство до 9 мая обеспечить стопроцентную паспортизацию на оккупированной части Запорожской области", - рассказал Лышенко.
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