Об этом в эфире Еспресо сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

Он прокомментировал информацию о том, что из Мелитополя депортируют и лишают имущества тех, кто не захотел получать паспорт РФ.

"Эта новость достаточно свежая. Пока неизвестно о случаях, чтобы этих людей доставляли к линии разграничения и на неоккупированную территорию. Такие случаи не зафиксированы. Есть мнение, что людей забирают "на подвал" и сообщают, что у них уже нет этого имущества. В квартиры заселяют других лиц и сообщают, что якобы те люди были депортированы. На людей оказывают давление, принуждение всеми правдами и неправдами, потому что, якобы, Балицкий взял на себя обязательство до 9 мая обеспечить стопроцентную паспортизацию на оккупированной части Запорожской области", - рассказал Лышенко.