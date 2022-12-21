Об этом информирует UNITED24 .

21 декабря самые популярные локации мира выключат свет в знак солидарности с Украиной. Более 60 памятников, зданий и елок сегодня отключат праздничные иллюминации.

В частности, римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллеровского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии. Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.

Таким образом мировое сообщество призывает присоединиться к сбору средств на генераторы для украинских больниц.

Также Совет Европы поддержал акцию в поддержку Украины.

"В результате агрессии России миллионы украинцев сейчас живут без света, отопления и воды. Сегодня в 20:00, в самый темный день в году, дворец СЕ потемнеет в знак солидарности с вами", - написала пресс-служба.

Справочно. #hourforukraine - флешмоб, анонсированный в знак поддержки Украины, страдающей из-за отключений света в результате российских ударов.