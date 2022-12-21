Колизей, опера Сиднея, Европарламент: более 60 известных локаций выключат свет, чтобы собрать средства на генераторы для больниц Украины
Более 60 всемирно известных локаций на час выключат свет, чтобы собрать средства на генераторы для больниц. В частности, поддержат Украину Колизей, опера Сиднея, Европарламент
Об этом информирует UNITED24 .
21 декабря самые популярные локации мира выключат свет в знак солидарности с Украиной. Более 60 памятников, зданий и елок сегодня отключат праздничные иллюминации.
В частности, римский Колизей и Сиднейская опера, здание Европарламента в Брюсселе и парламента Шотландии в Эдинбурге, мэрия Парижа и Порто, главные рождественские елки Нью-Йорка возле Рокфеллеровского центра и Лондона на Трафальгарской площади, а также в Праге, Риге, Софии. Вильнюсе, знаменитая телебашня Торонто.
Таким образом мировое сообщество призывает присоединиться к сбору средств на генераторы для украинских больниц.
Также Совет Европы поддержал акцию в поддержку Украины.
"В результате агрессии России миллионы украинцев сейчас живут без света, отопления и воды. Сегодня в 20:00, в самый темный день в году, дворец СЕ потемнеет в знак солидарности с вами", - написала пресс-служба.
Справочно. #hourforukraine - флешмоб, анонсированный в знак поддержки Украины, страдающей из-за отключений света в результате российских ударов.
В среду, 21 декабря, во многих странах пройдет акция в поддержку Украины. В 20:00 по местному времени все солидарные с нашей страной в этой страшной российской войне на время погасят праздничную рождественскую иллюминацию.
Именно 21 декабря самый короткий день и, соответственно, самая длинная ночь.
В то же время UNITED24 собирает деньги на генераторы для больниц Украины и желающие со всего мира могут присоединиться - #LightUpUkraine.
- Также 21 декабря из солидарности Вильнюсский, Каунасский, Вилкавишкский и другие муниципалитеты Литвы примут участие в акции "Час с Украиной", в рамках которой отключат праздничное освещение.
- Экс-премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал выключить праздничное освещение в 20:00 по местному времени в знак поддержки Украины.
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