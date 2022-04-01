Количество заявок на получение пособия в 6500 грн выросло до 5 млн, - премьер
Украинцы подали почти 5 млн заявок на помощь по программе "еПоддержка" размером 6500 грн, последний день подачи таких заявок был 31 марта
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Интерфакс-Украина.
"Вчера был последний день, когда можно было подать заявку по программе "еПоддержка", в рамках которой выплачивалось по 6,5 тыс. грн тем, кто потерял работу. Получили почти 5 млн заявок", - сказал Шмыгаль.
По его словам, выплачено уже 22 млрд грн, помощь получили около 3,5 млн украинцев.
- Напомним, жители областей Украины, где продолжаются активные боевые действия, могут получить финансовую помощь в размере 6500 грн в рамках программы "еПоддержка".
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