Об этом отметили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос LB.ua.

Так, в 2021 году было открыто 61 дело. Из 316 открытых в 2022 году дел 83 было передано в суд, а 47 производств закрыли за отсутствием состава преступления.

"К сожалению, есть случаи, когда даже сейчас не расследуются дела по саботажу демонтажа коммунистических памятников и саботажу переименований. Например, полиция закрыла производство против должностных лиц, восстановивших памятник члену ЦК КПСС в Карловке", - рассказал журналистам основатель проекта "Декоммунизация. Украина" Вадим Поздняков.

Следует отметить, что закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистического режима и распространение соответствующей символики, был принят в 2015 году.

С 2017 года в Украине также запретили изготовление и использование георгиевской ленты, поскольку она признана символом нынешней агрессии РФ против украинцев.

В Латвии тоже запретили георгиевскую ленту. Депутат Европарламента Ритварс Янсонс отметил, что символ георгиевской ленты берет свое начало с XVIII века в Российской империи и означает для Латвии покорение и русификацию.

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