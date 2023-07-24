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Количество врага непропорционально опасности от него, - командир батальона 3-й штурмовой бригады

24 июля, 2023 понедельник
15:10
Война с Россией

Количество врага непропорционально той опасности, которую представляет собой оккупант – в некоторых случаях количество россиян играет Силам обороны на руку

Об этом в эфире Эспрессо заявил командир 2-го штурмового батальона третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Дмитрий Кухарчук.

Военные сейчас находятся на Бахмутском направлении.

"Количество врага непропорционально той опасности, которую представляет собой враг. В некоторых случаях количество врага играет нам на руку - чем больше россиян находится в посадке, тем проще их найти и сразу массово уничтожить. Российская авиация не залетает за передний край. Иногда мы даже смеемся над ее работой", - сказал он.

Кухарчук подчеркнул, что этого нельзя сказать об их артиллерии.

"Она работает хорошо, метко, есть много разных калибров. Кроме того, работают "ланцеты", беспилотники оперативного и стратегического уровня. Если абстрагироваться от отношения, то их можно даже похвалить за профессионализм относительно артсредств и дальнего поражения. Относительно пехоты - нельзя сказать, что она не умеет воевать.Бывает пехота, которая дает отпор и мы получаем двухсотых и трехсотых", - добавил командир 

Он высказал мнение о том, почему украинским войскам удается продвигаться вперед.

"Думаю, никто не даст на это ответ. Я предполагаю, что из-за того, что у них командование - полные дегенераты, которые не умеют воевать. Здесь вопрос еще в мотивации. Мотивация и морально-психологическая подготовка являются не менее важными, чем боевая подготовка. К нам уже приходят люди в этом плане готовы." овал Кухарчук.

Что известно о контрнаступлении в Бахмуте

4 июля писалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз. В тот же день украинские военные добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны. 14 июля Маляр заявила о продвижении ВСУ на южном фланге Бахмутского направления.

24 июля в возведении Генерального штаба ВСУ сообщалось , что армия РФ и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

По состоянию на 24 июля с начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении освобождено - 35 км нт.

Донетчина
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