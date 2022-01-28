Количество войск РФ возле Украины сейчас и весной 2021 года – соразмерно, но несоразмерная реакция, - Резников

Об этом он заявил в Верховной Раде в час вопросов к правительству, передает Еспресо.TV.



По словам Алексея Резникова, у Украины есть полная информация от иностранной разведки. Различие в сведениях о количестве войск РФ у украинской границы связано с трактовкой расстояния, поскольку кто-то использует информацию о расположении российских вооруженных сил в 200 км от Украины, кто-то – 400 км. Украинская сторона используется данными о 200 км.



Министр отметил, что зимой РФ всегда организует учебный период и по всей стране перемещаются войска. Сейчас данные об этом распространяются, чтобы давить и не только на Украину.



Алексей Резников отметил, что в начале декабря 2021 года на границе с Украиной было сконцентрировано 94 тыс. российских военных, с авиационной и морской компонентой – около 110 тыс. Сейчас там находится 112 тыс. военнослужащих, а с авиа- и морской компонентой – примерно 130 тыс.



"В апреле 2021 года боевой комонент, который взимала Россия, составлял 126 тыс. человек. Количество тогда и сейчас соразмерно. Несоразмерная реакция", - подчеркнул глава Минобороны.



Он отметил, что существующие сейчас риски существуют в течение восьми лет.



Также Алексей Резников сообщил, что отсутствуют попытки атаковать Украину мигрантами со стороны Беларуси. Он добавил, что прибывающие туда на учения войска больше напоминают оккупантов, чем ударную группу.



"Никаких угроз Беларуси со стороны Украины не существует - это нонсенс. Хочу, чтобы в Минске это тоже услышали", - подытожил он.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что пока отсутствуют основания считать, что Россия нападет завтра, но угроза вторжения есть.

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