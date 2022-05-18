Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Запорожская АЭС работает в украинской энергосистеме. Однако из-за присутствия российских войск Запорожская АЭС выдает гораздо меньше электроэнергии, чем это было до оккупации. Сейчас мы ограничиваем мощность станции на минимальном уровне, который необходим для стабильной работы украинской энергосистемы. Такие действия обусловлены тем, что большинство энергоблоков ЗАЭС остановлены для того, чтобы не создавать опасности для страны. Остановленные энергоблоки являются самым безопасным состоянием для атомной электростанции. Россияне не могут переключить Запорожскую АЭС на собственную энергосистему. Для этого нужно контролировать узлы переключения, с которых можно переключиться на другую энергосистему. Эти узлы на сегодняшний день находятся под контролем Украины", - рассказал Котин.

Котин добавил, что на Запорожской АЭС наблюдается уменьшение количества российских войск и военной техники.

"Мы надеемся, что в конце концов у оккупантов появится здравый смысл и они поймут, что им там нечего делать. У россиян нет перспектив долго удерживать Запорожскую АЭС. Сейчас мы начали наблюдать уменьшение количества их личного состава и военной техники на ЗАЭС. "Не очень большое количество, но некоторая часть оккупантов покидает станцию. То есть они отводят часть своих подразделений из Запорожской АЭС для поддержки других своих войск в зоне боевых действий", - добавил Котин.

Российские оккупанты разместили на Запорожской АЭС свою военную технику .

Впоследствии на ЗАЭС прибыли 11 сотрудников Росатома, в том числе инженеры. Представитель группы сообщил, что они были направлены для оценки ядерной и радиационной безопасности. Также предполагают, что еще одной причиной их прибытия может служить то, что сотрудники Запорожской АЭС отказались сотрудничать с оккупантами.

Запорожскую АЭС перевели на минимальный уровень мощности из-за повреждений высоковольтной линии.

Российские оккупанты планируют провести в Энергодаре "референдум" по присоединению города к России, чтобы захватить Запорожскую АЭС

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