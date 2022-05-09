Количество восстановленных междугородных и пригородных маршрутов в Киевской области возросло до 247
Ирпень и Буча возобновили автобусное сообщение со столицей
Об этом глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил в телеграм.
"В Киевской области уже возобновили работу 247 пригородных и междугородных автобусных маршрутов общего пользования. На них задействовано около 350 транспортных средств", – написал он.
В частности, с 5 мая курсируют автобусы из Ирпеня (с железнодорожного вокзала) на Красный Хутор (Киев), также возобновили автобусное сообщение из Бучи и Синяка в Киев.
"Кроме этого, с 5 мая запустили следующие маршруты: № 339 (11) "Ирпень (ж/д вокзал) - М. Рубежовка (Забучье) - Красный Хутор", № 381 "Буча - Киев", № 394 "Синяк - Киев" , – указал Павлюк.
Все районы Киевской области снабжены пассажирским транспортом.
- Напомним, 25 апреля в Киевской области работало 220 автобусных маршрутов.
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