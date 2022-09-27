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Количество въехавших в Евросоюз россиян возросло на 30% за неделю

27 сентября, 2022 вторник
23:07
Мир

За 19-25 сентября в ЕС въехали 66 тысяч граждан России, что на 30% больше, чем за предыдущую неделю

Об этом сообщает Европейское агентство по охране внешних границ стран - членов Европейского союза Frontex.

По информации ведомства, за прошедшую неделю в ЕС въехали почти 66 тыс. граждан России, что на более чем 30% больше по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего россиян прибыло в Финляндию и Эстонию. В частности, за последние четыре дня в Финляндию – 30 тысяч. Количество пересечений границы значительно возросло после объявленной мобилизации в Российской Федерации.

Большинство из тех граждан РФ, которые въезжают в Евросоюз, имеют вид на жительство или визы в страны - члены ЕС или ассоциированные страны Шенгенского соглашения, другие имеют двойное гражданство.

По оценкам Frontex, есть вероятность увеличения случаев нелегальных пересечений границы, если Российская Федерация решит закрыть границу для потенциальных призывников.

"В краткосрочной перспективе мы, вероятно, увидим рост количества российских граждан, прибывающих на пункты пересечения границы с ЕС из-за неопределенности, связанной с текущей мобилизацией в Российской Федерации. В долгосрочной перспективе мы сможем наблюдать увеличение незаконного пересечения границы на внешних границах ЕС с Россией и Украиной, а также увеличение незаконного пребывания в ЕС граждан России, уже находящихся в странах - членах Евросоюза", – говорится в сообщении.

Всего с начала российского вторжения в Украину более 1,303 млн. граждан России въехали в Европейский Союз через его сухопутные границі. В то же время более 1,273 млн. граждан России вернулись в РФ.

  • Из-за "последних изменений в безопасности" и массового желания россиян как можно быстрее уехать из РФ финские пограничники инициировали строительство забора на границе с Россией

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