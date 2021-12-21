Количество вакцинаций в Украине на этой неделе сократилось на 24%, - Киевская школа экономики
За последнюю неделю в среднем за сутки в Украине делали 114 тыс. прививок против COVID-19, количество вакцинаций сократилось на 24%
Об этом сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова на брифинге.
Она отметила, что на прошлой неделе в Украине наблюдался спад желающих уберечь себя от коронавирусной инфекции. Количество вакцинаций сократилось на 24%.
"Темпы вакцинации в Украине вышли на уровень плато, на котором мы держались до "красной" зоны и резкого увеличения вакцинации первыми дозами. Это примерно 114 тысяч прививок в среднем в сутки. За последнюю неделю мы видим уменьшение количества вакцинаций на 24%", - заявила Кузьминова.
- Напомним, 21 декабря главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине доз вакцины от коронавируса хватит для ревакцинации 70% взрослого населения.
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