Количество вакцинаций в Украине на этой неделе сократилось на 24%, - Киевская школа экономики

Об этом сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова на брифинге.



Она отметила, что на прошлой неделе в Украине наблюдался спад желающих уберечь себя от коронавирусной инфекции. Количество вакцинаций сократилось на 24%.



"Темпы вакцинации в Украине вышли на уровень плато, на котором мы держались до "красной" зоны и резкого увеличения вакцинации первыми дозами. Это примерно 114 тысяч прививок в среднем в сутки. За последнюю неделю мы видим уменьшение количества вакцинаций на 24%", - заявила Кузьминова.

Напомним, 21 декабря главный санврач Игорь Кузин заявил, что в Украине доз вакцины от коронавируса хватит для ревакцинации 70% взрослого населения.