Количество вакансий за рубежом для Украинской выросло в 1,7 раза: кого ищут
Количество вакансий за рубежом для украинцев в конце июня выросло до 12 840
Об этом сообщает Опендатабот.
Согласно сообщению, в июне произошел резкий рост количества вакансий для украинцев за рубежом - в 1,7 раза. Согласно данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня работодатели предлагали работу 12 840 украинцев против 7 667 вакансий в конце мая.
Отмечается, что это на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда в конце июня на сайте Jooble было размещено 8003 объявления о поиске специалистов для работы за рубежом.
По данным аналитиков, больше всего украинские трудовые мигранты востребованы в Польше, Чехии, Германии, Литве и Латвии. Наиболее востребованными специалистами при этом является сантехники, электрики, сварщики и разнорабочие.
По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, по разным оценкам сегодня за границей работают 3-5 млн украинцев. В Украине сформировалась прослойка примерно в 13-16% от всего населения страны, постоянно вовлеченных в трудовую миграцию.
По данным ассоциации, за весь 2020 год в Польше было выдано 1,8 млн рабочих приглашений, а в Чехии - 150 тысяч.
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