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Количество вагнеровцев в Беларуси растет: в ДПСУ рассказали, представляют ли наемники угрозу

20 июля, 2023 четверг
11:01
Война с Россией

На утро 20 июля наемники из частной военной компании Вагнера продолжают прибывать в Беларусь, однако не представляют угрозы для Украины

Об этом информирует в эфире телемарафона представитель ДПСУ Андрей Демченко.

Государственная пограничная служба продолжает фиксировать прибытие групп представителей частных военных компаний в Белоруссию. Они передвигаются к месту расположения вблизи Осиповичей.

"Их количество не несет сейчас угрозы Украине. Мы хорошо понимаем, что они могут быть вовлечены в обучение подразделений армии Беларуси. В дальнейшем могут быть вовлечены в обучение и подготовку российских подразделений, которые проходят подготовку на территории Беларуси", - сказал спикер.

Демченко отметил, что Россия почти полностью вывела свои подразделения, которые раньше проходили обучение на территории Беларуси и находились на полигонах.

"Сначала мы говорили о том, что количество вагнеровцев, прибывших на территорию Беларуси, оценивается в сотни. Сейчас это количество несколько больше. Но окончательно скажем через некоторое время. При этом следует понимать, что они, как правило, едут разоруженные. Мы не видим какой-то тяжелой военной техники", - добавил Демченко.

Военный не исключает возможности того, что в будущем новые солдаты могут быть переброшены в Беларусь в рамках ротации. Однако на данный момент там практически нет подразделений регулярной армии РФ.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил информацию о появлении наемников ЧВК Вагнера в Беларуси и заявил, что Украина внимательно следит за ситуацией, чтобы понимать все места, где они будут дислоцироваться, какое количество их будет и какие задачи они будут выполнять.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ЧВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база ЧВК в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ЧВК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

20 июля стало известно, что в Беларусь прибыла еще одна колонна с бойцами ЧВК Вагнера, ставшая девятой с момента введения наемников на территорию страны, пишет Беларускі Гаюн.

Новости
Россия
Белорусь
Вагнергейт
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